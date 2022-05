Nazione, Italiano-Barone il prossimo incontro l’8 giugno: sarà un confronto dettagliato

Nel frattempo continuano le interpretazioni dopo l’incontro di domenica mattina fra il Dg Barone e Italiano. Da quanto risulta una chiacchierata lunga, ma assolutamente interlocutoria. Il dirigente viola fra l’altro è partito per partecipare all’inaugurazione della nuova sede della Lega a New York e si tratterrà negli Usa alcuni giorni. L’appuntamento a Italiano per un nuovo incontro «fisico» è stato dato a Firenze fra due settimane, mercoledì 8 giugno. In questo periodo non mancheranno sicuramente i contatti telefonici, ma a proprio il «faccia a faccia» viene considerato un passaggio importante per fare un primo, documentato punto sulle prospettive di mercato. La Fiorentina sarà impegnata su tre fronti e logicamente sarà necessario un profondo restyling del gruppo, aspetto finora trattato in modo vago. Ma dall’8 giugno le singole posizioni saranno prese in considerazione e comincerà il confronto dettagliato. Lo scrive La Nazione.

