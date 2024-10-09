Nazione: “In estate la Fiorentina dovrà riscattare mezza squadra, serviranno più di 60 milioni”

Il costo più alto sarà quello da sborsare per Gudmundsson

La Fiorentina è tutta nuova ed è innegabile che il mercato estivo abbia avuto una forte impronta sul sistema di gioco attuale e sulle idee di Palladino, ma la realtà è che oggi molta della squadra che va in campo è in prestito. Su ciò bisognerà ragionare fra qualche mese, anche in base agli obiettivi raggiunti o meno. Palladino sta operando con il giusto mix e spesso molti dei "vecchi" sono costretti alla panchina, vedansi Biraghi, Terracciano o Quarta, senza contare Kayode e Parisi. Ma sei dei nuovi undici volti della squadra sono ad oggi in prestito.

Fra qualche mese se il club deciderà di trattenere tutti i nuovi arrivati dovrà sborsare circa 61,5 milioni per tutti i cartellini (senza contare i bonus) oltre ai poco più di 16 già spesi per i prestiti onerosi. Il più oneroso è Gudmundsson (17), poi Colpani (12), Adli (11) e Bove (10,5), prima di scendere ai 7 di Gosens e ai 4 di Cataldi. Insomma, il presente è chiaro, mentre per il futuro c'è da attendere. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-gudmundsson-se-la-sentenza-definitiva-arriva-entro-il-15-giugno-nessuna-riflessione-sul-riscatto/271646/