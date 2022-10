Nazione, il turnover non ha dato molti frutti: Gonzalez finalmente è tornato, Jovic è in crescita 

Gonzalez è tornato (finalmente); Jovic sta mandando segnali di crescita e fame da gol che non si erano mai visti; Kouame è davvero il più in condizione del pacchetto di viola. Traduzione: sacrificare anche uno dei tre per una partita delicatissima (e obiettivamente da provare a vincere) come quella di Lecce, potrebbe rivelarsi una scelta ad altissimo rischio. Il turnover – in casa Fiorentina –, bisogna essere obiettivi, non ha dato un granchè di frutti e a maggior ragione, alla vigilia di una trasferta che potrebbe rivelarsi decisiva per dare una scossa alla stagione. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BERNARDESCHI SICURO: “PENSO CHE NON STO ANDANDO IN NAZIONALE PERCHÈ MANCINI VUOLE PROVARE I GIOVANI”