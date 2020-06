Le cifre dell’acquisto di Cutrone, scrive oggi La Nazione, si sanno, 3 milioni il prestito e 16 il riscatto obbligatorio dai Wolves. Quello che non si sapeva è che il riscatto diventerà obbligatorio ad un raggiungimento minimo di presenze. Cutrone sembra essere in forma e con il cambio modulo potrebbe essere maggiormente duttile rispetto a Vlahovic. Patrick quindi vuole trovare il primo gol in maglia viola in campionato ed il riscatto.