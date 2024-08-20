Nazione: "Ikoné l'esubero pesante della Fiorentina ma il Qatar non lo convince. Tempo scaduto?"

La Fiorentina per lui spese 15 milioni

Tra i tanti esuberi della Fiorentina uno spicca su tutti, è Jonathan Ikonè. Il francese rispetto ai vari Christensen, Brekalo o Sabiri arrivava a Firenze con grosse aspettative. Per lui la dirigenza spese 15 milioni, e dopo ottime annate al Lille, culminate con la vittoria della Ligue 1, ci si aspettava il salto di qualità. Ma il francese dopo 116 gare in viola non ha ancora convinto e per questo potrebbe partire. Le offerte arrivano soprattutto dal Qatar, ma il ragazzo non apre alla destinazione. Per adesso resta lui il nome più pesante da piazzare, escludendo ovviamente Nico e Amrabat. Lo scrive La Nazione.