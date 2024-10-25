Nazione: "Ikoné con cuore e tenacia. Quel non mollare mai ha aiutato la Fiorentina"

Primo tempo per nulla convincente, nel secondo a testa alta

Doppio Ikonè, factotum Quarta (errore sul vantaggio svizzero e gol liberatorio nella ripresa) e infine Gosens: la Fiorentina confeziona così il secondo successo in Conference, vincendo una partita a dir poco rocambolesca sul campo del San Gallo. Primo tempo per niente convincente, ripresa a testa alta. La squadra viola è piaciuta soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quel 'non mollare' mai che di fatto ha aiutato la Fiorentina specie nei momenti di affanno. Bove sottopunta al posto di Gud (e quindi di Beltran): è questa la novità tattica più evidente nella formazione – completamente nuova rispetto a quella che aveva giocato a Lecce – che Palladino ha scelto per affrontare il San Gallo.

Occasione per tanti (esperimento Bove a parte), la serata di Conference. Da Kayode a Quarta, passando per Biraghi fino a spingersi alle corsie offensive tornate zona di campo di Ikonè e Sottil, il match diventa improvvisamente complicato quando (minuto numero 23), un errore (clamoroso) di Quarta mettono in moto Mambimbi lesto a battere Terracciano. Traduzione: San Gallo in vantaggio un attimo dopo aver rischiato grosso per affondo Bove-Kouame (ma l'attaccante era in fuorigioco). Lo svantaggio sembra inceppare le idee dei viola e il primo tempo scorre via senza scossoni. L'unico da registrare (40') è una devizione di testa di Quarta respinta in modo impreciso da Zigi e con Moreno in ritardo a due passi dalla linea di porta.

Siamo già nel secondo tempo quando Sottil ci prova ma si vede respigere la palla, di piede, al volo dal portiere del San Gallo. Sembra il preludio al pari. Che poi è anche il riscatto personale di Quarta: gol di testa su palla di Biraghi. Il difensore rimedia così all'erroraccio costato l'1-0. La squadra di Palladino si sveglia. E si sveglia anche Ikonè: raddoppio firmato con un bel diagonale rasoterra lanciato in modo millimetrico da Bove. Una cosa è certa: il San Gallo non molla anche se il pari arriva su un episodio (colpo di testa a spiovere metà cross, metà indirizzato in porta) di Gortler su cui Terracciano non può niente. Ma anche la Fiorentina non molla e soprattutto ha un Ikonè in serata show: questa volta l'assist è di Kouame. E la doppietta è servita. Il San Gallo molla sul piano della concentrazione, la Fiorentina cambia volto con le sostituzioni decisa da Palladino e in pieno recupero sigilla il poker vincere con Gosens. Lo scrive La Nazione.