Nazione, Igor verso il recupero: obiettivo tornare in campo contro l’Atalanta

La Fiorentina è tornata ad allenarsi dopo la vittoria contro il Verona nell’ultima di campionato prima della sosta per le nazionali. Si è rivisto in gruppo Igor, non un aspetto secondario, Il brasiliano non aveva giocato per squalifica per l’espulsione contro il Bologna, ma non sarebbe stato comunque al meglio considerato i problemi fisici che avevano messo in dubbio la sua presenza anche per la trasferta in Turchia.

Contro il Basaksehir non era apparso al meglio e un giocatore muscolare come lui, se non è supportato da una condizione fisica ottimale rischia di esporsi a brutte figure, come purtroppo avvenuto non solo a Bologna, ma anche in Conference League. Igor ha iniziato un percorso di recupero personalizzato e il suo obiettivo è mettersi a disposizione di Italiano per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta alla ripresa del campionato, domenica 2 ottobre alle ore 18. Sempre monitorato Nikola Milenkovic, con il recupero del serbo più complicato rispetto a quello del brasiliano. Lo scrive La Nazione.

