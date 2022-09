Nazione, Igor squalificato, Milenkovic ko. Quarta e Ranieri titolari contro il Riga

«E’ un problema che Nikola si porta dietro da tempo», ha spiegato Italiano rivendicando anche la scelta di aver lasciato Milenkovic in panchina contro l’Udinese. Ieri il centrale viola è rimasto in campo per 53 minuti, poi il dolore all’adduttore lo ha costretto a uscire – smorfia di dolore – lasciando il posto a Quarta. Domani gli esami specialistici chiariranno la dimensione dell’infortunio, è comunque scontata l’assenza di Milenkovic – «il più forte giocatore della nostra rosa», parole di Italiano – contro l’RFS Riga nella prima partita del girone di Conference League (giovedì al Franchi, ore 18.45).

Contro la squadra lettone la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Igor, espulso a Enschede nella partita di ritorno contro il Twente: largo allora alla inedita coppia formata da Quarta e Ranieri, promosso quarto centrale dopo la cessione di Nastasic al Maiorca. Con tutto il rispetto l’RFS Riga (che veleggia in posizioni marginali nel ranking continentale) non dovrebbe essere un ostacolo insuperabile, ma resta oggettiva per la coppia centrale la decisione obbligata di Italiano nella prima partita dei gironi Conference. L’ulteriore alternativa nel ruolo è Venuti, che già la nella scorsa stagione – altra emergenza – fu schierato come centrale nella partita contro il Milan. Lo scrive La Nazione.

