Nazione: "Gudmundsson preoccupa la Fiorentina, ha il solito problema alla caviglia"
Ieri la Fiorentina ha iniziato a preparare la gara con il Monza
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 09:01
Preoccupazione Gudmundsson. Ieri al Viola Park, primo allenamento della Fiorentina dopo il match col Napoli. L'islandese, in panchina per 90' sabato sera, alla ripresa degli allenamenti ha lavorato a parte per il solito problema alla caviglia. Anche alcune previsioni sullo schieramento viola: il 3-4-2-1 (o 3-5-2) visto col Napoli potrebbe essere riproposto anche lunedì contro il Monza di Bocchetti. Ma ci sono ancora tante incognite. Una è proprio Albert Gudmundsson. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/cecchi-colpani-e-il-grande-assente-deve-ritrovare-sicurezza-in-se-stesso-nei-propri-mezzi/283856/