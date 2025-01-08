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Nazione: "Gudmundsson preoccupa la Fiorentina, ha il solito problema alla caviglia"

Ieri la Fiorentina ha iniziato a preparare la gara con il Monza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 09:01
Nazione: "Gudmundsson preoccupa la Fiorentina, ha il solito problema alla caviglia" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Preoccupazione Gudmundsson. Ieri al Viola Park, primo allenamento della Fiorentina dopo il match col Napoli. L'islandese, in panchina per 90' sabato sera, alla ripresa degli allenamenti ha lavorato a parte per il solito problema alla caviglia. Anche alcune previsioni sullo schieramento viola: il 3-4-2-1 (o 3-5-2) visto col Napoli potrebbe essere riproposto anche lunedì contro il Monza di Bocchetti. Ma ci sono ancora tante incognite. Una è proprio Albert Gudmundsson. Lo scrive La Nazione.

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