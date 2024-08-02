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Nazione: “Gudmundsson-Fiorentina? Si può fare in prestito con obbligo. Ma il processo incide”

Fiorentina a lavoro sulla formula per piazzare il colpo Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2024 09:10
Nazione: “Gudmundsson-Fiorentina? Si può fare in prestito con obbligo. Ma il processo incide” -
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Parallelamente, la Fiorentina sta cercando di acquistare Albert Gudmundsson. La trattativa, che sembra più favorevole rispetto a gennaio, prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, eventualmente obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni. Tuttavia, rimane aperta la questione del processo giudiziario in corso contro Gudmundsson, che è stato assolto in primo grado ma attende un appello a dicembre. Lo scrive La Nazione.

 

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