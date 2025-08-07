Nazione: “Gosens e Dzeko indietro di condizione fisica. Ma la loro gestione non preoccupa”

Gosens e Dzeko, ad esempio, sono sembrati più indietro, a livello di condizione fisica, rispetto ai compagni. Niente di grave, ci mancherebbe, non fosse altro perché siamo solo all’inizio di agosto. L’esterno tedesco ha faticato contro il Nottingham Forest, l’attaccante bosniaco è parso poco mobile. Tempo per alleggerire i carichi di lavoro ce n’è ancora. La loro gestione non preoccupa.

Sul piano tattico si va verso l’idea del tridente con Gudmundsson alle spalle dello stesso Dzeko e di Kean. In questa fase l’islandese sembra agire un po’ troppo lontano dalla porta e chiaramente gli viene chiesta una fase di non possesso piuttosto corposa. Vale la pena chiedergli questi sacrifici per tenere in campo uno Dzeko così lontano dalla forma migliore? Domanda ovviamente soltanto riferita all’avvio di stagione, quando forse un centrocampista in più potrebbe fare comodo. Lo scrive La Nazione.