Nazione: “Gosens dovrà essere gestito in vista del Betis da Palladino, non ha ancora i 90’”

In attesa di capire quando Kean farà ritorno a Firenze, Raffaele Palladino dopodomani contro l’Empoli pare intenzionato a ripartire di nuovo dalla coppia d’attacco leggera (ma più che efficace) composta da Gudmundsson e Beltran. Il 9 e il 10 assieme sono piaciuti e non poco al tecnico nella gara col Cagliari («Si sono completati bene» ha raccontato mercoledì) e in virtù del possibile forfait del classe 2000 sembrano i candidati forti ad affrontare dall’inizio anche gli azzurri, in una gara che per la Fiorentina dovrà certificare la continuità dopo i tre punti in Sardegna ma anche la rottura di un tabù: negli ultimi nove derby, i viola hanno vinto – tra Franchi e Castellani – appena una volta.

Per il resto della formazione molto indicativo sarà l’allenamento di questa mattina, il primo al Viola Park dopo la sfida coi rossoblù (ieri la squadra ha goduto di un giorno libero): un legittimo dubbio riguarda l’impiego di Fagioli, che anche all’Unipol Domus ha dato segnali poco incoraggianti – e in linea con le precedenti due uscite – finendo per essere sostituito. Non è da escludere che il tecnico stavolta, anche in previsione dell’andata delle semifinali di Conference con il Betis, possa concedere una chance a Richardson, i cui impatti nelle ultime uscite sono sempre stati efficaci. Anche Gosens però dovrà essere gestito: pur con l’infortunio alle spalle, il tedesco non sembra ancora avere i 90′ (a Cagliari ha giocato un’ora) e in previsione dell’Europa l’allenatore potrebbe scegliere di centellinarne l’utilizzo. Lo scrive La Nazione.