Nazione, Gonzalez in fase di recupero, martedì a Firenze. In panchina con il Monza?

Gennaio fitto e decisivo per capire i contorni eventuali di una rimonta viola, con 5 partite di campionato più gli ottavi di coppa Italia contro la Samp, una collezione di impegni che la Fiorentina affronterà con una coperta attualmente corta nel settore degli esterni di attacco. In attesa di Sottil (in campo a febbraio?) e Gonzalez in fase di recupero (notizie più certe da martedì, potrebbe partire dalla panchina contro il Monza?). Lo scrive La Nazione.

