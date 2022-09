Nazione, Gonzalez giovedì sera a Firenze. Problemi fisici superati, ma resta in dubbio per l’Atalanta

Nico Gonzalez in campo dal 1′ con l’Atalanta? Stando quanto riportato da La Nazione, l’attaccante sarà di ritorno a Firenze giovedì sera ed è probabile che il ct Scaloni non lo faccia giocare contro la Giamaica. Rimangono i dubbi sulla condizione fisica dell’argentino, che aveva accusato dei problemi al tallone, ora superati, ma in ogni caso in dubbio per la trasferta della Fiorentina a Bergamo.