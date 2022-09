Precisione e velocità: che rilancio per Ikoné! È finalmente arrivata la svolta per l’esterno francese?

Con l’Hellas Verona è arrivato il primo gol stagionale di Jonathan Ikoné. Ma non solo, l’esterno francese ha, finalmente, fornito una prova convincente fatta di strappi e conclusione in porta. Il Tirreno, stamani in edicola, dedica un ampio approfondimento sulla prestazione del francese. I numeri durante Fiorentina–Hellas Verona dicono che il francese è stato il giocatore che ha tirato più volte in porta, riuscendo a costruirsi due potenziali occasioni da gol con passaggi chiave e una precisione pari al 100%. È stato inoltre il più scattante, con una velocità di oltre 33 km orari, meglio pure di Nico Gonzalez (32,61) e Kouame (32,7).