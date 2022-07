Nazione, Gollini a Firenze nei prossimi giorni: domenica sarà a Moena

Partiamo da Pierluigi Gollini, atteso a Firenze nei prossimi giorni (ha goduto di qualche giorno in più di ferie dopo gli impegni con la Nazionale di inizio giugno) per le visite e la firma sul contratto. Da domenica sarà con la squadra a Moena. Operazione fatta in prestito oneroso (500.000 euro) con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SKY SPORT: “INCONTRO RAMADANI-JUVENTUS ANCHE PER MILENKOVIC. È UN OBIETTIVO BIANCONERO SE PARTE DE LIGT”