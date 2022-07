Si è svolto oggi pomeriggio l’incintro tra l’agente Fali Ramadani ha incontrato il dirigente bianconero Federico Cherubini. Durante l’incontro non si è parlato solamente di un possibile futuro di Kalidou Koulibaly in bianconero, ma anche di Nikola Milenkovic. Stando a quanto riportato da Sky Sport, se de Ligt dovesse lasciare Torino, i bianconeri potrebbero affondare il colpo per entrambi i difensori.