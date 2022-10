Nazione: “Gol in mezza rovesciata è pregevole. Gesto importante l’assist per Jovic”

Gioca esterno a destra e aggiunge il suo contributo anche nella lotta di governo al centro. Il gol in mezza rovesciata è pregevole e ha il merito di portare la Fiorentina sul 2-0 alla fine del primo tempo, chiudendo una partita che era già in discesa. Nel secondo tempo c’è anche l’assist per Jovic (gesto importante quasi come un gol). Kouamé da 7,5. Lo scrive La Nazione.

