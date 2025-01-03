Nazione: “Folorunsho-Fiorentina è fatta, l’annuncio dopo la gara con il Napoli. Lunedì a Firenze”

Fiorentina vicina all'acquisto di Folorunsho

La Fiorentina è vicina all'acquisto di Michael Folorunsho, ex centrocampista del Verona. L'affare, già definito con un prestito e diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro, sarà ufficializzato dopo la partita contro il Napoli per evitare di affrontarlo al Franchi. Il giocatore dovrebbe arrivare a Firenze al più tardi lunedì e si è detto entusiasta del trasferimento. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-ikone-e-kouame-in-uscita-la-fiorentina-apre-ad-un-prestito-con-diritto-di-riscatto-a-fine-stagione/283205/