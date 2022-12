Nazione: “Firenze bilancio in rosso. Mancano soldi per Franchi?. Nardella: “No, dette imprecisioni”

Scrive La Nazione, bilancio in rosso per il Comune. A Palazzo Vecchio mancano almeno 20 milioni di euro e si dovrà andare in esercizio provvisiorio perché entro il 31 dicembre il bilancio non potrà essere chiuso. Mancano anche i soldi per lo stadio, sembra di capire.«Sono state dette molte imprecisioni, i soldi ci sono e sono sufficienti: 197 milioni di euro, compresivi dei 40 dati dal governo Draghi per sostenere i costi maggiori delle materie prime. Anzi entro il 31 dicembre partirà la gara, è questione di giorni. E’ anche grazie al nostro lavoro che la Meloni può esultare dicendo che sta rispettando i termini del Pnrr».

Le sistemazioni esterne?«Non abbiamo mai detto che sarebbero state finanziate con fondi pubblici. Faremo un bando per individuare gli investitori che realizzeranno spazi commerciali, piscina e parco». La Fiorentina potrebbe non esserci…«Il bando è aperto a tutti, anche alla Fiorentina. Se non vuole non parteciperà». Le coperture? C’è un richiamo da parte della nuova soprintendente? «Non sono una novità le osservazioni sui pannelli. Non ci sono modifiche rilevanti della copertura, solo la richiesta di usare un tipo di pannelli diversi».

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, L’ULTIMA IDEA PER IL NUOVO FRANCHI È UNA COPERTURA INCLINATA PER RIDURRE L’IMPATTO