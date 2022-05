Nazione, Fiorentina vigile su Belotti: il Gallo prima darà una risposta al Torino sul rinnovo

Capitolo attaccante. E’ possibile che indicazioni più precise (o forse segnali) arrivino oggi per voce di Commisso. Già, proprio Commisso che esattamente un anno fa aveva dato indicazioni ai suoi per valutare l’investimento su Belotti. Bene, oggi Belotti può lasciare Torino a costo zero e quindi spingere forte (con chi è pronto a offrirgli un contratto) sull’ingaggio. La Fiorentina da qualche settimana è tornata sensibile alla questione, anche se il Gallo starebbe per essere convocato di nuovo da Cairo per una proposta di rinnovo con il Toro. C’è da aspettare, insomma. Lo scrive La Nazione.

