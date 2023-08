Nazione: “Fiorentina-United contatti per Amrabat, chiedono tempo ma l’affare si farà”

Archiviata la bufera domenicale legata al nome di Bonucci, la Fiorentina si appresta a scavallare Ferragosto per concludere un mercato che l’ha vista protagonista sul doppio fronte. Pradè e Barone attendono di capire se da Manchester, sponda United, possa arrivare nelle prossime ore la tanto sospirata offerta per Sofyan Amrabat. In Inghilterra sono convinti che i prossimi giorni possano essere decisivi. I Red Devils hanno ceduto Fred al Fenerbahce per 10 milioni più 5 di bonus. Stesso ruolo di Amrabat. Oltretutto starebbero per cedere anche Van de Beek. Sui social si è levata forte la richiesta dei tifosi inglesi, che attendono Amrabat ormai da settimana. Si è capito che di alternative ce ne sono poche. Il West Ham non è una destinazione che interessa al centrocampista marocchino. Sullo sfondo l’Arabia Saudita, ma adesso sembrano davvero maturi i tempi per una proposta del Manchester. Sicuramente Commisso non farà sconti. Per meno di 25 milioni non se ne farà di niente. Questa è la costante da inizio estate, anche se gli acquirenti oggi sperano nei saldi. In questo caso non ci saranno.

La situazione resta comunque fluida. Le parti si sono aggiornate di recente, i dirigenti inglesi hanno confermato l’interesse, ma hanno chiesto alla Fiorentina qualche altro giorno di tempo. Il cerchio si chiuderà, ma prima anche il Manchester ha bisogno di cedere nel reparto. Sul fronte uscite c’è da fare chiarezza anche per quanto riguarda Barak. Un po’ come accaduto con Mandragora, il centrocampista ex Verona ha chiesto alla Fiorentina quale prospettiva lo attenda. Stessa risposta data all’ex Toro: al momento non c’è alcuna volontà di cessione, nonostante che qualche club (ad esempio la Lazio) abbia chiesto informazioni. Valutazioni che comunque saranno rimandate a più avanti, almeno dopo l’andata del Play Off di Conference League. Chiaro che quelle due partite spostino l’equilibrio numerico della rosa, ma il ritorno fissato al 31 agosto complica ulteriori riflessioni perché il mercato chiuderà i battenti l’1 settembre alle 20. Sicuramente qualcosa si potrà fare anche l’ultimo giorno, ma è difficile che si possano spostare in extremis calciatori importanti. In questo senso occhio a Luka Jovic, che nell’immediato potrebbe servire a Italiano, ma Ramadani lavora all’addio. Ieri intanto è diventato ufficiale il passaggio di Michele Cerofolini al Frosinone. L’ormai ex portiere viola si trasferisce a titolo definitivo con un contratto triennale, ma la Fiorentina continuerà a seguirlo, essendosi assicurata un diritto di recompra o una percentuale (50%) sulla futura rivendita. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, EX DS BERARDI: “VOLEVA ANDARE ALLA FIORENTINA, NON ALLA JUVENTUS. NON ANDRÀ A TORINO, ALLEGRI NON LO VUOLE”