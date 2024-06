Nazione: “Fiorentina su Oristanio dell’Inter, è un jolly offensivo alla Beltran. Piace a Palladino”

La Fiorentina si sarebbe inserita nella corsa a uno dei migliori talenti della Serie A di proprietà dell’Inter: Gaetano Pio Oristanio. Classe 2002, trequartista ma anche punta centrale, sarebbe un ottimo jolly offensivo un po’ come Lucas Beltran. In questa stagione è stato in prestito al Cagliaridi Ranieri e adesso piace a molti club di A.

L’Inter infatti voleva usarlo come pedina di scambio nell’affare Martinez con il Genoa, ma il giocatore sta prendendo tempo. Dietro ai dubbi di Oristanio ci potrebbe essere proprio la Fiorentina di Palladino, pronta a puntare su di lui. Piace anche al Venezia. Lo scrive La Nazione.

