Nazione, Fiorentina su Gollini, l’Atalanta spinge per il prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni

Poi ecco le grandi manovre per il sostituto e nella giornata di ieri la Fiorentina è tornata a spingere forte sulla soluzione Gollini (Atalanta) che poi è sempre stata la favorita degli uomini mercato di Commisso. Per Gollini rimane da risolvere la questione del riscatto che i nerazzurri vorrebbero obbligatorio (12 milioni) mentre la Fiorentina spinge per una soluzione da… riprendere in considerazione alla fine del campionato. Lo scrive La Nazione.

