Nazione, Fiorentina-Juve verso il sold out: venduti oltre 35mila biglietti 

L’impennata che si attendeva la Fiorentina nella vendita dei biglietti per il big match di questo pomeriggio c’è stata. Eccome. Rispetto a ieri i biglietti venduti sono aumentati di diverse migliaia. Puntare al sold out, adesso, non è più utopia. Che sarebbe stato un grande Artemio Franchi contro la Juventus lo si sapeva, ma che addirittura si sarebbe arrivati a superare le 35.000 presenze era difficile da ipotizzare, almeno fino a giovedì.

Ancora qualche biglietto disponibile c’è, specialmente in Curva Ferrovia, poi i tagliandi stanno diventando via via sempre più introvabili negli altri settori. Il punto della situazione lo ha fatto Ivan Affibbiato, Responsabile della Biglietteria viola, intervenuto ieri sera a Radio Bruno: «Sta andando molto bene la vendita, abbiamo superato quota 35 mila spettatori. Sono ancora disponibili tagliandi in Curva Ferrovia e qua e là in altri settori, al netto dei cuscinetti che ci devono essere direi che siamo quasi al sold out, ci sono ancora 2-3 mila biglietti disponibili». Contestualmente va avanti anche la vendita dei mini abbonamenti per quanto riguarda le partite di Conference League. Al momento ne sono stati venduti circa 2.000. Lo scrive La Nazione.

