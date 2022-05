Nazione, Fiorentina in Europa se vince contro la Samp, ed il Milan di Pioli batte l’Atalanta

In mezzo al mare magnum delle combinazioni, c’è un jolly che potrebbe regalare alla Fiorentina, con 90 minuti d’anticipo, l’accesso, almeno, ad una delle due competizioni Uefa. Le gare in questione sono Milan – Atalanta (domenica alle 18) e Sampdoria – Fiorentina (lunedì alle 18:30). Nel caso in cui gli orobici subissero una sconfitta a San Siro e la Fiorentina dovesse vincere a Marassi, infatti, i viola (in virtù degli scontri diretti a favore) avrebbero la matematica sicurezza, almeno, del 7° posto che, ricordiamo, significherebbe l’accesso al play off Conference League, in programma il 18 e il 25 agosto. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, LUIS ALBERTO NEL MIRINO DELLA FIORENTINA: L’EUROPA SAREBBE UN VANTAGGIO