Nazione, Fiorentina in ansia per Ambarat, ora è in Marocco ma Italiano spera di averlo con l’Atalanta
Notizie non proprio incoraggianti quelle che arrivano dal Marocco
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2022 10:15
Occhi anche su Amrabat, uscito anzitempo con il Verona. Per lui si parla di un sovraccarico muscolare e dal Marocco arrivano notizie non proprio incoraggianti. Starà fermo qualche giorno prima di riprendere gli allenamenti. La speranza di Italiano è che torni arruolabile per la trasferta di Bergamo. Lo scrive La Nazione.
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