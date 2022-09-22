Nazione, Fiorentina in ansia per Ambarat, ora è in Marocco ma Italiano spera di averlo con l’Atalanta

Notizie non proprio incoraggianti quelle che arrivano dal Marocco

Occhi anche su Amrabat, uscito anzitempo con il Verona. Per lui si parla di un sovraccarico muscolare e dal Marocco arrivano notizie non proprio incoraggianti. Starà fermo qualche giorno prima di riprendere gli allenamenti. La speranza di Italiano è che torni arruolabile per la trasferta di Bergamo. Lo scrive La Nazione.

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