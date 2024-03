Nazione, Fiorentina in angoscia. Barone lotta tra la vita e la morte. Non resta che aspettare 

In queste situazioni è meglio usare meno parole possibili. Per questo motivo, attenersi a chi ha visto la situazione con i propri occhi è la cosa migliore per cercare di dare informazioni o dettagli su una situazione che sta tenendo tutta Firenze con il fiato sospeso. Buio, temperatura che si abbassa con lo scorrere delle ore e un via via silenzioso accompagnano al padiglione del San Raffaele di Milano, dove Joe Barone è arrivato nel pomeriggio. Lottando fra la vita e la morte. Adesso non resta che aspettare. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ULTIMO AGGIORNAMENTO SU BARONE