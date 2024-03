Ore 7.40: la situazione di Barone rimane critica ma stabile. La notte è passata senza particolari problemi

La situazione riguardante la salute di Joe Barone alle ore 7.40 è la stessa di ieri notte. Il direttore generale della Fiorentina rimane in terapia intensiva dopo l’operazione al cuore della giornata di ieri che è servita anche per liberare le coronarie. La situazione è molto grave anche se, come recitava l’ultimo report medico della Fiorentina, rimane stabile. Al fianco di Barone ci sono la moglie Camilla, il dottor Pengue, Alessandro Ferrara e il costruttore Nigro.

NON È PREVISTO L’ARRIVO DI COMMISSO IN ITALIA