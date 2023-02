Nazione: “Fiorentina, contro il Verona un bivio da brividi per la zona pericolo: 3 punti decisivi”

Bivio importante. Anzi, diciamolo pure, decisivo, quello che la Fiorentina affronta stasera sul campo del Verona.E sia chiaro che il concetto non risulta valido solo per una questione di orgoglio. Macchè. I punti in palio al «Bentegodi», del resto, iniziano ad essere punti pesanti, molto pesanti, per calcalcoli che in casa viola si vorrebbe (anche solo per scaramanzia) evitare. Ma tant’è. E l’incrocio di Verona, una volta archiviata la soddisfazione per il passaggio di turno in Conference, è di quelli da non fallire. Lo dice, lo chiede e lo pretende la classifica, con la Fiorentina scivolata nella posizione numero 15 (dopo il colpo del Sassuolo a Lecce) e che fra la foto attuale e la zona pericolo ha in mezzo solo Salernitana (in gran salute e arrivata a un punto dai viola) e Spezia, seguiti proprio dal Verona che per provare a puntare alla salvezza dovrà mettere nel mirino esattamente la Fiorentina, cercando di trascinarla nel gorgo delle pericolanti vincendo lo scontro diretto di questa sera.Dunque, Verona-Fiorentina rappresenta concretamente un punto di non ritorno per entrame le squadre.Già.

E come ci arrivano viola e gialloblù? Italiano vorrebbe – finalmente – che l’effetto positivo dell’ultimo impegnato (in questo caso il salto in avanti in coppa, maturato giovedì sera) possa avere una continuità che la sua squadra, dall’inizio della stagione, non è mai riuscita ad avere. E’ un campionato matto quello di Biraghi e compagni. Un campionato che vive su fibbrillazioni di risultati in altalena. E che alla lunga – vedi la classifica di oggi e la delicatezza del match con il Verona – ha iniziato a pesare. La Fiorentina rimane una squadra in cerca di una identità caratteriale che la possa aiutare a darsi un tono definitivo e magari rimettersi nella scia di una classifica meno scricchiolante come quella attuale.Il Verona? Sta benino e l’allenatore Zaffaroni affronta i prossimi due impegni (quello di oggi con la Fiorentina e poi la trasferta a dello Spezia) con la calcolatrice in mano. Del resto, le chance di salvezza dei veneti passato proprio dalla distribuzione dei prossimi sei punti.Continuità di risultati, dunque, che Italiano potrebbe cercare anche dando continuità alle scelte tattiche che lo hanno convinto nelle ultime settimane. Fra queste, ad esempio, sembra eserci la volontà di interrompere l’alternanza nella maglia da consegnare al centravanti con Cabral in (buon) vantaggio su Jovic. Così come fra i pali, dove la prestazione in Conference di Sirugu ha convinto Italiano a pensare che il titolare ’vero’ rimane Terracciano. Lo scrive La Nazione.

