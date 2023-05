Nazione: “Febbre da finale, asta su internet. Sul web un posto costa fino a 15mila euro”

La «fame» di biglietti per la finale di Conference League del 7 giugno a Praga scatena aste sul web e una vera propria caccia al posto, a prezzo davvero folli. Un’agenzia turistica di Torino ha acquistato uno spazio pubblicitario su queste pagine per far sapere che è pronta ad acquistare, garantendo la «massima riservatezza», biglietti per la partita tra Fiorentina e West Ham. «Abbiamo degli importanti clienti arabi da soddisfare – ci spiegano al telefono -. Purtroppo siamo stati truffati da persone che ci avevano assicurato il biglietto e adesso siamo giunti a pochi giorni dalla partita».

Da ieri, inoltre, la Fiorentina ha iniziato la vendita, tramite la propria biglietteria, dei tagliandi a disposizione dei supporter viola. Priorità è stata data a chi sinora ha già fatto almeno una trasferta europea. Però per completare l’acquisto, il tifoso deve ricevere un codice (con cui accedere poi alla biglietteria della Uefa) e questo sta provocando attese e disagi, soprattutto in chi non è troppo avvezzo all’uso dello strumento telematico. Ci sono poi grossi portali europei del “ticketing“ che stanno facendo una vera e propria asta al rialzo per i biglietti di libera vendita in loro possesso. Su biletwise.com ci sono tagliandi addirittura 15mila euro. E anche su ticombo.com, non bastano duemila euro per assicurarsi un posto in tribuna – neanche la più pregiata – dello stadio Eden Park. A scatenare la caccia al biglietto è stata anche la scarsa capienza dell’impianto scelto per disputare la finale del 2023 della competizione. Circa 20mila posti complessivi. Meno di un terzo i biglietti messi a disposizione dei due club. Il resto, tutto in mano all’Uefa per inviti e sponsor. Non tutti i tifosi viola riusciranno ad arrivare a Praga. Per questo, c’è la possibilità che, oltre agli schermi delle arene estive, venga aperto lo stadio Franchi. Lo scrive La Nazione.

