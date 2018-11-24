Nazione, esodo viola a Bologna, i tifosi della Fiorentina rispondono presente, saranno 1700
Domani al Dall’Ara di Bologna saranno quasi 1.700 i tifosi della Fiorentina, che ha il probabile primato nazionale nel rapporto fra posizione in classifica e presenza dei tifosi. Insieme all’obiettivo...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2018 12:57
Domani al Dall’Ara di Bologna saranno quasi 1.700 i tifosi della Fiorentina, che ha il probabile primato nazionale nel rapporto fra posizione in classifica e presenza dei tifosi. Insieme all’obiettivo di qualificarsi in Europa, è dunque quello della ritrovata passione, rinsaldata dopo la scomparsa di Astori e aumentata grazie alle buone prove di questa stagione (almeno fino alla partita contro la SPAL), il patrimonio che società e squadra non devono sperperare. Cosi riporta questa mattina La Nazione.