Nazione, esodo viola a Bologna, i tifosi della Fiorentina rispondono presente, saranno 1700

Domani al Dall’Ara di Bologna saranno quasi 1.700 i tifosi della Fiorentina, che ha il probabile primato nazionale nel rapporto fra posizione in classifica e presenza dei tifosi. Insieme all’obiettivo...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2018 12:57

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