Nazione elogia Cabral: “5 gol in 4 gare, i numeri sono dalla sua parte: il destino gli sorride”

Quinto gol in quattro partite, Arthur ha una calamita invisibile e arpiona il pallone in mezzo al traffico: il sinistro al volo non è elegantissimo, ma la palla punta l’angolo basso e implacabilmente travolge la ragnatela. Cabral festeggia avendo alle spalle il vento del bomber e con la sensazione di aver fatto grandi passi in avanti per tenersi la maglia da titolare. I numeri sono dalla sua parte e anche il destino sembra finalmente sorridergli. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, BELLISSIMO IL GOL DI BIRAGHI DA CENTROCAMPO, UN PO’ MENO L’ESULTANZA