Nazione, domani si può sbloccare Kalinic al Milan. Nella trattativa potrebbe entrare anche Niang

Alla Fiorentina piace molto Niang e l'attaccante classe 94 potrebbe davvero essere una pedina di scambio. Paletta invece...

Domani potrebbe essere il turno di Kalinic a lasciare definitivamente la Fiorentina, ma stavolta sponda rossonera. La richiesta di Corvino è ormai un mantra: 30 milioni. Eppure la posizione del direttore generale potrebbe ammorbidirsi, se i rossoneri inserissero nella trattativa M’Baye Niang. Il franco senegalese piace molto a Pioli e allo stesso Corvino che non lo vedrebbero male nel nuovo sistema di gioco viola. Seppur giovane, è un classe ’94, ha già fatto esperienze importanti, l’ultima in Premier con il Watford. Magari non brilla per continuità, ma se dovesse sentire la fiducia dell’ambiente potrebbe davvero essere una piacevole sorpresa. Con Il Milan c’è anche in ballo il discorso Paletta, slegato però dalla trattativa per Kalinic, per irrobustire il reparto arretrato.

La Nazione