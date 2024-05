Nazione, domani l’ultima di Italiano al Franchi salvo ribaltoni in caso di Europa League

Quella di domani sera contro il Napoli sarà, salvo clamorosi ribaltoni, l’ultima apparizione di Vincenzo Italiano in viola sulla panchina del Franchi in gare ufficiali. Salvo ribaltoni perché nel calcio non si sa mai e perché nel contratto del tecnico siciliano è presente una clausola che allungherebbe il suo contratto di un anno in caso di qualificazione alla prossima Europa League, ovvero in caso di vittoria ad Atene. La Fiorentina ha in calendario altre tre partite (contro Cagliari e Atalanta in campionato e contro l’Olympiakos in Conference League) ma sono tutte lontano da Firenze. Lo scrive La Nazione.

L’INTERVENTO DI BUCCHIONI