Nazione, Dodò-Fiorentina, lunedì o martedì visite a Firenze poi via per Moena

Il rischio che si trasformi in una telenovela non c’è. Dodò sarà senz’altro un calciatore della Fiorentina per i prossimi cinque anni. Il club viola lo considera tale. L’esterno brasiliano si trova a Milano da diversi giorni per motivi familiari. Ha accelerato l’arrivo in Italia per consentire una maggior tranquillità alla compagna prossima al parto. Durante il weekend è previsto un summit definitivo tra la Fiorentina e lo Shakhtar Donetsk per limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa è pressoché chiusa. Il calciatore svolgerà le visite mediche tra lunedì e martedì per poi spostarsi a Moena. Fra i dettagli di cui sopra c’è da definire anche la famosa deroga per consentire al calciatore di allenarsi agli ordini di mister Italiano. Ad oggi la Fiorentina non ha lo slot libero per tesserarlo come extracomunitario ed i tempi per averlo dipendono da altre trattative (Pulgar l’indiziato a partire, attenzione anche a Terzic). Lo scrive La Nazione.

