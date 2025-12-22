Nazione: “De Gea capitano, la scelta di Vanoli ha fatto discutere. Ma la società non ci ha messo bocca”

L’incertezza del pre partita sul modulo che avrebbe messo in campo Vanoli ha lasciato spazio alla vera notizia delle note ufficiali della partita, con la fascia di capitano affidata a David De Gea e non a Luca Ranieri. Scelta che ha fatto discutere e che è stata di Paolo Vanoli. La società in questo senso non ci ha messo bocca, è stato il tecnico a decidere di cambiare capitano affidando il pezzo di stoffa (che per la storia della Fiorentina ha un valore inestimabile legato al ricordo di Davide Astori) al portiere spagnolo. Lo scrive La Nazione.