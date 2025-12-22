22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “De Gea capitano, la scelta di Vanoli ha fatto discutere. Ma la società non ci ha messo bocca”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “De Gea capitano, la scelta di Vanoli ha fatto discutere. Ma la società non ci ha messo bocca”

Redazione

22 Dicembre · 09:10

Aggiornamento: 22 Dicembre 2025 · 09:10

TAG:

De GeaFiorentinaVanoli

Condividi:

di

La fascia per la storia della Fiorentina ha un valore inestimabile

L’incertezza del pre partita sul modulo che avrebbe messo in campo Vanoli ha lasciato spazio alla vera notizia delle note ufficiali della partita, con la fascia di capitano affidata a David De Gea e non a Luca Ranieri. Scelta che ha fatto discutere e che è stata di Paolo Vanoli. La società in questo senso non ci ha messo bocca, è stato il tecnico a decidere di cambiare capitano affidando il pezzo di stoffa (che per la storia della Fiorentina ha un valore inestimabile legato al ricordo di Davide Astori) al portiere spagnolo. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio