Nazione: DDV e ADV non si scansano. Faranno di tutto per essere al Franchi contro il Napoli

L'edizione odierna del Qs-La Nazione afferma che Diego e Andrea Della Valle domenica potrebbero essere al Franchi ad assistere a Fiorentina-Napoli. I due fratelli marchigiani faranno di tutto per supp...

L'edizione odierna del Qs-La Nazione afferma che Diego e Andrea Della Valle domenica potrebbero essere al Franchi ad assistere a Fiorentina-Napoli. I due fratelli marchigiani faranno di tutto per supportare la Fiorentina, ancora in corsa per l'Europa. I viola sono attesi da un match difficilissimo, complice il fatto che anche il Napoli deve vincere ad ogni costo, per alimentare il sogno scudetto. La decisione finale, comunque, sarà presa nelle prossime ore.