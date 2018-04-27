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Nazione: DDV e ADV non si scansano. Faranno di tutto per essere al Franchi contro il Napoli

L'edizione odierna del Qs-La Nazione afferma che Diego e Andrea Della Valle domenica potrebbero essere al Franchi ad assistere a Fiorentina-Napoli. I due fratelli marchigiani faranno di tutto per supp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2018 10:57
Nazione: DDV e ADV non si scansano. Faranno di tutto per essere al Franchi contro il Napoli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
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L'edizione odierna del Qs-La Nazione afferma che Diego e Andrea Della Valle domenica potrebbero essere al Franchi ad assistere a Fiorentina-Napoli. I due fratelli marchigiani faranno di tutto per supportare la Fiorentina, ancora in corsa per l'Europa. I viola sono attesi da un match difficilissimo, complice il fatto che anche il Napoli deve vincere ad ogni costo, per alimentare il sogno scudetto. La decisione finale, comunque, sarà presa nelle prossime ore.

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