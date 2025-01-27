Nazione: “Da Lazio a Lazio, la Fiorentina di Palladino torna a correre. La vera viola sembra tornata”

La Fiorentina torna a vincere una gara incredibile

Da Fiorentina-Lazio a Lazio-Fiorentina. La squadra viola torna a vincere una partita incredibile, con Raffaele Palladino che batte nuovamente Baroni dopo l'andata e mette in campo una prestazione che non si vedeva da tempo. La vera Fiorentina sembra tornata.

Il primo tempo è tutto a tinte viola, con la squadra di Raffaele Palladino che parte fortissimo e in 17 minuti segna due gol: prima Beltran dalla sinistra serve Adli che al volo batte Provedel, poi ci pensa Dodò a scappare via sulla destra e servire la testa di Lucas Beltran che schiaccia in rete. Ma non solo. Albert Gudmundsson, in rovesciata, centra un palo clamoroso che avrebbe chiuso la partita.

Nel secondo tempo esce la Lazio e la Fiorentina pensa a difendersi. Così la squadra di Baroni crea e mette alle strette quella di Palladino, ma il gol arriva solo al 92' con Marusic. Da lì iniziano minuti al cardiopalma, con De Gea che fa una super parata sempre su Marusic e con Pedro che all'ultimo pallone colpisce il palo con il pallone che attraversa tutta la linea di porta. Caos finale, con Adli espulso durante il cambio e un rosso anche per entrambi gli allenatori. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/palladino-ho-letto-troppe-falsita-hanno-fatto-male-sbagliato-nel-secondo-tempo-a-difenderci-soltanto/286302/