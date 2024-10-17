Nazione: “Contro il Lecce la formazione titolare. Le rotazioni nelle prossime settimane”

Quarta ancora in panchina, contro il Lecce la squadra vista con il Milan

Dalle parti del Viola Park l’aria che si è respirata ieri era molto più leggera di quella dei giorni precedenti. Moise Kean è tornato ad allenarsi con i compagni restituendo certezze e fiducia a Palladino. Il problema alla schiena dell’attaccante della Nazionale è in netto miglioramento da qualche giorno anche se andrà gestito nel corso delle prossime settimane. Tradotto: gestione oculata che magari significherà panchina contro il San Gallo. Tempo per pensarci e valutare ce n’è, adesso nella testa di tutti c’è il Lecce per dare continuità alla bella prestazione contro il Milan.

Kean si conosce, sa quando forzare e quando tirare il freno in allenamento. Potrà capitare ancora qualche seduta differenziata, ma la presenza di ieri con i compagni ha dissolto anche i dubbi di formazione. Adesso che il gruppo è di nuovo al completo (al netto di Mandragora e di Pongracic, ieri ancora a parte) è tempo di cominciare a ipotizzare la Fiorentina che andrà in campo al Via del Mare. Davanti a De Gea (intoccabile, c’è chi lo vorrebbe capitano) agiranno Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens (in vantaggio su Biraghi). Là dietro non sembrano esserci grandi dubbi con Quarta ancora in panchina. Anche a centrocampo si ipotizzano solo conferme con Cataldi e Bove ai fianchi di Adli. In attacco Colpani e Gudmundsson alle spalle del recuperato Kean. Di fatto, oggi, la Fiorentina titolare. Per le rotazioni ci sarà spazio nelle prossime settimane. Lo scrive La Nazione.

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