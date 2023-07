Nazione, Conference? Fiorentina “vittima” dei “giochi” della Juve che sta mediando con la UEFA

La Juve rischia la penalizzazione dell’Uefa. Un anno (o più) fuori dalle coppe e in tal caso toccherà alla Fiorentina giocare la prossima Conference.Nel mezzo però ci sono le mediazioni che il club bianconero sta portando avanti con l’obiettivo di ridurre al massimo se non annullare (o magari trasformare in maxi-multa) l’esclusione dalle manifestazioni internazionali.Così la Fiorentina si trova in una situazione di attesa che stravolge un po’ la programmazione del nuovo anno, intacca i progetti di mercato (un conto è giocare in Europa oppure no) e costringe la società viola ad aspettare i ’giochi’ della Juve compresi eventuali ricorsi che hanno come ultima tappa possibile il prossimo 6 agosto. Lo scrive La Nazione.