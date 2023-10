Nazione, con il pressing alto ed il ritmo Lazio e Fiorentina si giocano la Champions. Partita ricca di sensazioni forti

Diciamo le cose come stanno: Lazio-Fiorentina di questa sera, vale concretamente un bel pezzo dell’Europa che conta. Lo racconta bene la classifica e quindi – scaramanzie, scongiuri, gesti di reciproco e rispetto, a parte – biancocelesti e viola si daranno appuntamento all’Olimpico con la voglia matta di parlare di Champions. Il concetto è semplice e ben sintetizzabile: se la Lazio batte Nico e compagni torna in quota Europa e si rimette in corsa per i posti pregiati. Viceversa, se la Fiorentina si ricorda di che cosa è stata capace di fare a Napoli e batte il ’nemico’ Sarri, diventa una delle forze belle e importanti del campionato.

Con visuale, appunto, sulla Champions. Si affronteranno a viso aperto le due squadre. Pressing asfissiante, ritmo subito alto, propensione alla manovra offensiva per stordire l’avversario. Letta così, la trama di Lazio-Fiorentina racconta di una partita sicuramente bella e ricca di sensazioni forti, poi, la differenza, quella vera, dovranno farla i protagonisti. Lo scrive La Nazione.

