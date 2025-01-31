Nazione: “Comuzzo non forza, Firenze si chiede il senso della cessione. L’ultima parola sarà di Commisso”

Ieri ci sono stati contatti continui tra le diverse parti

Anche nella giornata di ieri ci sono stati contatti continui tra le parti con Minieri, agente di Comuzzo, in stretto contatto sia con Manna che con il Viola Park. Sul tavolo di Rocco Commisso è arrivata un'offerta di 35 milioni di euro compresi i bonus, basteranno? Il Presidente della Fiorentina ne vuole 40 milioni, ne ballano "solo" 5 e Firenze attende. Infatti, la città viola ha iniziato a domandarsi il senso di questa cessione durante la sessione del mercato di gennaio. Anche perché, secondo quanto riportato dal quotidiano, Pietro Comuzzo non avrebbe mai forzato la mano per lasciare Firenze e la Fiorentina. Insomma, la trattativa entra sempre più nel vivo. Adesso l'ultima parola aspetta a Rocco Commisso. Comuzzo va o resta? Si scoprirà nelle prossime ore. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-il-napoli-vuole-chiudere-oggi-per-comuzzo-sara-decisiva-la-volonta-del-giocatore/286919/