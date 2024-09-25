Nazione: “Comuzzo, il rinnovo poi la conferma. Si sta facendo spazio tra i titolari” 

A parte il gol di Gila, Comuzzo ha mostrato affidabilità e solidità

La Fiorentina ha ripreso ieri la preparazione al Viola Park dopo la vittoria in rimonta sulla Lazio, con la testa proiettata al delicato derby contro un Empoli in forma e ieri capace di superare il Torino capolista in Coppa Italia. Sarà un test probante per capire se il campionato della squadra di Palladino avrà davvero imboccato la strada giusta, in un esame che potrebbe già avere un certo valore. Al netto della veste tattica, si sta facendo spazio verso i gradi da titolare.

Pietro Comuzzo sta rapidamente scalando le gerarchie. Solo pochi giorni fa il rinnovo di contratto, ora ha infilato prestazioni convincenti anche "grazie" allo stop di Pongracic. Anticipato da Gila sul gol biancoceleste domenica, ma nel complesso ha mostrato una prova di affidabilità e solidità. Possibile che anche nel prossimo impegno Palladino gli dia continuità. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/in-coppa-italia-lempoli-vince-a-torino-agli-ottavi-di-finale-sara-scontro-con-la-fiorentina-a-firenze/269518/