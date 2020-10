Nazione, Commisso ritorna negli USA, nessun contatto con Sarri, resiste Iachini

La Fiorentina domani incontrerà la Roma all’Olimpiaco, poi seconda trasferta a Parma. Rocco Commisso ha confermato Beppe Iachini, ieri mattina infatti è ripartito per gli USA per non rischiare di rimanere impigliato nelle restrizioni imposte per il Covid. Resta sullo sfondo la questione Sarri il quale sta trattando la risoluzione con la Juventus, nessun contatto per ora. Iachini dunque resta alla guida dei gigliati. Lo scrive La Nazione.

