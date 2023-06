Nazione: “Commisso incontra Nardella, un faccia e faccia positivo per il restyling del Franchi”

Scrive La Nazione, un faccia a faccia positivo. È quello che si è tenuto ieri mattina a Palazzo Vecchio fra il sindaco Dario Nardella e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Tutti e due sarebbero usciti dalla stanza con più di un mezzo sorriso sulle labbra. Segno che la chiacchierata sul futuro del Franchi, stavolta, non si è infranta su un muro di perplessità. I due si sono confrontati sull’inizio dei lavori di ristrutturazione che dovrebbero scattare entro fine 2023, le opere infrastrutturali collegate a Campo di Marte, ma anche quelle che stanno nascendo a Bagno a Ripoli col Viola Park, il centro sportivo della società. Il via ai lavori, sulla carta, sarebbe possibile grazie all’aggiudicazione per lotti senza interruzione dei lavori. Una carta che il Comune potrebbe giocare per trovare le risorse mancanti, dopo i 55 milioni di euro di finanziamenti europei tolti di mezzo con decreto interministeriale, e andare avanti. La prima tranche, secondo questo schema, sarebbe quella da 130 milioni sborsati dal ministero della Cultura con il Pnc, il Piano nazionale complementare al Pnrr. Ma intanto al 13 giugno mancano solamente tre giorni. Entro martedì prossimo infatti i soggetti che partecipano alla gara dovranno presentare le offerte per l’appalto integrato bandito dal Comune.

Lo ’spacchettamento’ dei lavori per lotti inoltre potrebbe consentire alla società viola di continuare a utilizzare il Franchi. Ma queste al momento sono solo ipotesi. Ipotesi con le quali fare i conti insieme al ricorso al Tar del progetto firmato Arup per il Franchi. A presentarlo i legali della Pln Project, la fondazione degli eredi di Nervi, contro ministero della Cultura, Comune e Soprintendenza. L’obiettivo: ottenere intanto una sospensiva del tribunale amministrativo sul progetto del Comune. Un obiettivo non facile visto le motivazioni di ferro che dovranno esserci per congelare un progetto in seno al Pnrr. La partita resta tutta aperta. Intanto è attesa per le parole di Commisso: per le 11 di oggi il patron ha convocato una conferenza stampa proprio al Franchi per parlare della squadra a tutto tondo. E, forse tirare la palla in tribuna.

