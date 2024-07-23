Nazione: “Colpani alla Fiorentina? Galliani tiene duro e vuole l’obbligo nella formula. Valutazione vicina ai 20 milioni” 

I dirigenti della Fiorentina continuano a lavorare sul mercato

Daniele Pradè e Roberto Goretti non sono partiti con la squadra alla volta dell’Inghilterra. Con loro è rimasto a Firenze anche Alessandro Ferrari. Segnali precisi, i dirigenti viola continuano a lavorare su diversi tavoli in ottica mercato. Il più prestigioso è sicuramente quello di Andrea Colpani. I contatti di ieri con il Monza non hanno portato alla tanto attesa fumata bianca. Ancora un po’ di distanza c’è. La formula si è capita. La Fiorentina propone un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di certe condizioni. E proprio intorno a questo aspetto ruota la trattativa. Perché Galliani potrebbe anche accettare la formula, ma le famose condizioni di cui sopra dovranno essere tutto sommato facili da raggiungere. Non un pro forma per far scattare l’obbligo, ma quasi. I contatti sono frequenti, i rapporti sereni. La valutazione complessiva dell’affare si aggira poco sotto i 20 milioni di euro. La Fiorentina è fiduciosa. Lo riporta La Nazione.