Nazione, clima incandescente al Picco: c’è il timore per il settore misto tra spezzini e fiorentini 

Cresce l’attesa in riva al Golfo dei Poeti per il match di domani pomeriggio tra lo Spezia e la Fiorentina. Si va verso un ‘Picco’ vicino al sold out, considerando gli oltre novemila biglietti già staccati, destinati a crescere ulteriormente in queste ore. Sold out la curva Ferrovia riservata ai tifosi spezzini, tutti venduti i 1129 biglietti destinati ai supporter fiorentini. Il Gos ha già predisposto gli opportuni accorgimenti per l’ordine pubblico, prevedendo un notevole spiegamento di forze dell’ordine visto i non buoni rapporti tra le due tifoserie. Tra l’altro sul ‘Picco’ pende come una spada di Damocle la diffida dopo i gravissimi incidenti andati in scena nel maggio scorso tra tifosi spezzini e napoletani (ottanta i supporter diffidati). Le preoccupazioni maggiori, a riguardo, vertono sulla possibile presenza di sostenitori viola in gradinata, visto che non sono state poste limitazioni all’acquisto dei biglietti, al contrario di quanto avvenne nello scorso campionato quando ai residenti della regione Toscana non fu consentito di acquistare i tagliandi in quel settore, se non provvisti di Eagle Card.

Ovviamente per i tifosi aquilotti il match con la Fiorentina si arricchisce di contenuti non banali, visto il ritorno al ‘Picco’ dell’ex allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano, l’uomo che dopo 95 anni di assenza, riportò, nel 2020, la formazione bianca nella massima serie per poi conquistare l’anno successivo una storica salvezza. Gli stessi supporter, però, nel giugno 2021 non gli perdonarono il passaggio alla Fiorentina dopo la firma sul rinnovo del contratto con lo Spezia, riservandogli un’accoglienza non certo benevole nel match dello scorso torneo. E anche domani, presumibilmente, non saranno baci e abbracci, anche se in questa occasione le attenzioni prioritarie degli appassionati dei colori bianchi saranno riservate al sostegno incondizionato agli uomini di Gotti. Lo scrive La Nazione.

