Come scrive La Nazione, Gaetano Castrovilli è pronto a rientrare a giocare. Il ragazzo infatti sta meglio, ed è già tornato ad allenarsi in gruppo. Il numero 10 della Fiorentina potrebbe recuperare in vista della partita di sabato contro la Salernitana ed essere a disposizione dell’allenatore Vincenzo Italiano

