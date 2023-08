Nazione: “Castrovilli, si riapre per il rinnovo? Da capire le sue intenzioni, ora il morale è ko”

Scrive La Nazione, per Gaetano Castrovilli qualche ora di riposo in famiglia poi da lunedì si proverà a voltare pagina. Gli scenari sono i più disparati anche se adesso serve calma e intelligenza per gestire la situazione. Resta un patrimonio della società con un contratto in scadenza tra 11 mesi. Ci sarà da capire se e come il club vorrà riprendere il discorso rinnovo. Di contro ci sarà da capire anche l’intenzione del calciatore che ha sempre chiesto per rinnovare un trattamento di pari livello rispetto ai big. Ma prima di tutto conterà recuperarlo sul piano emotivo.

